Ohne direkte Nennung der 'Super League': FIFA mit 'Missbilligung'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Ohne die geplante "Super League" beim Namen zu nennen, hat sich der Weltfußballverband FIFA unmittelbar nach Bekanntgabe der Pläne durch Clubs ein weiteres Mal gegen das Vorhaben ausgesprochen und ihre "Missbilligung" zum Ausdruck gebracht. "Aus unserer Sicht und in Übereinstimmung mit unseren Statuten, sollte jeder Wettbewerb im Fußball, egal ob national, regional oder global die Grundprinzipien Solidarität, Inklusivität, Integrität und gleichberechtigte finanzielle Umverteilung widerspiegeln", hieß es in der in der Nacht zu Montag versendeten Stellungnahme.

Die Verbände sollten alle Möglichkeiten in Recht, Sport und Diplomatie nutzen, um sicherzustellen, dass dies weiterhin der Fall ist. Vor diesem Hintergrund könne die FIFA nur ihre "Missbilligung zum Ausdruck bringen" für eine geschlossene europäische Ausreißer-Liga die die genannten Prinzipien nicht respektiere, hieß es weiter. Die FIFA rufe alle beteiligten Parteien dazu auf, zu sich an einem "ruhigen, konstruktiven und ausgewogenem Dialog" zu beteiligen./max/DP/zb