Omega Healthcare Investors meldet Dividende

Der amerikanische Konzern Omega Healthcare Investors (ISIN: US6819361006, NYSE: OHI) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 67 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus.

Die nächste Auszahlung erfolgt am 16. Februar 2021 (Record day: 8. Februar 2021), wie am Donnerstag berichtet wurde. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet, unter Annahme einer konstanten Dividende von 0,67 US-Dollar, 2,68 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 36,82 US-Dollar (Stand: 28. Januar 2021) 7,28 Prozent.

Omega Healthcare Investors operiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist in der Gesundheits- und Pflegebranche aktiv. Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 auf der aktuellen Kursbasis mit 1,38 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 8,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Januar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de