Omnicom zahlt eine unveränderte Dividende

Die amerikanische Werbeholding Omnicom Group Inc. (ISIN: US6819191064, NYSE: OMC) schüttet eine unveränderte Quartalsdividende von 0,65 US-Dollar an die Aktionäre aus. Die Ausschüttung erfolgt am 10. Juli 2020 (Record day ist der 12. Juni 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 2,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 55,17 US-Dollar (Stand: 28. Mai 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,71 Prozent. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 3,41 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,47 Mrd. US-Dollar), wie am 28. April berichtet wurde. Der Nettogewinn der Omnicom Group betrug 258,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 263,2 Mio. US-Dollar). Omnicom berichtete bei Vorlage der Quartalszahlen von Umsatzrückgängen aufgrund der COVID-19 Pandemie zum Ende des Quartals. Es wird eine Fortsetzung dieser Umsatzrückgänge im restlichen Jahr 2020 erwartet, die sich auch erheblich auf die finanzielle Position von Omnicom auswirken könnten. Omnicom, mit Firmensitz in New York City, zählt weltweit zu den größten Holdinggesellschaften von Werbedienstleistern. Es werden über 5.000 Kunden betreut. Unter dem Dach des Konzerns sind Mediaagenturen wie DDB Needham, BBDO oder auch TBWA Worldwide angesiedelt. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 31,91 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 11,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Mai 2020). Redaktion MyDividends.de