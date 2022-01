Onera Health stellt Onera Biomedical-Lab-on-Chip™ auf der CES 2022 vor

Onera Health, der Anbieter von Medizintechnik und digitalen Gesundheitslösungen, meldete heute die Einführung des ersten Onera Biomedical-Lab-on-Chip™, einem Biosignalsensor-Hub mit extrem niedrigem Stromverbrauch, der am Körper getragen wird.

Onera Health meldete heute die Einführung des ersten Onera Biomedical-Lab-on-Chip™. Dabei handelt es sich um ein biomedizinisches Sensor-System-on-Chip, das zahlreiche Biosignale erfasst und verarbeitet. Es wurde für eine breit gefächerte Palette von am Körper tragbaren Gesundheitsanwendungen und Geräten konzipiert und bietet vielfältige Lösungen und Chancen für Innovation im medizinischen, Wellness- und Fitness-Umfeld.

„Wir freuen uns sehr, das Onera Biomedical-Lab-on-Chip™ im Vorfeld der CES 2022 in Las Vegas in dieser Woche vorstellen zu können. Es ist die perfekte Gelegenheit, unser Chip der Wearables-Community vorzeigen zu können! Unser stark integrierter und umfassender Biosignalsensor-Hub ist eine einzigartige Lösung, die dieses wettbewerbsintensive Umfeld zu revolutionieren verspricht. Er kombiniert für klinische Zwecke geeignete physiologische Messungen und Analysen mit einem extrem niedrigen Stromverbrauch und ermöglicht damit die Entwicklung hochwertiger am Körper tragbarer Geräte im Miniaturformat. Die Einführung dieses leistungsstarken Chips als eigenständiges Produkt innerhalb unseres Portfolios - und nicht einfach als Teil unserer innovativen Onera-Diagnostik- und Überwachungslösungen - ist wiederum ein spannender Schritt für unser Unternehmen“, erläutert Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera.

Das niederländisch-amerikanische Unternehmen griff bei der Entwicklung des Biosignal-Chips mit extrem niedrigem Stromverbrauch auf seine Deep-Tech-Wurzeln und seine enge Partnerschaft mit imec, einem weltweit führenden Forschungs- und Innovations-Hub im Bereich Nanoelektronik und digitale Technologie, zurück.

„Es freut uns sehr, dass Onera jetzt dieses bahnbrechende System-on-Chip auf den Markt bringt, denn genau dafür will imec seine einzigartige Erfahrung mit Halbleitergeräten für medizintechnische Anwendungen einsetzen. Der Zweck des gesamten imec-Ökosystem besteht darin, Innovation in der Nano- und digitalen Technologie zu ermöglichen, die mit vielversprechenden positiven Auswirkungen auf die Lebensqualität einhergehen sollte“, ergänzte Rudi Cartuyvels, COO von imec.

Bei dem Onera Biomedical-Lab-on-Chip™ handelt es sich um ein Multichannel-Sensorauslesesystem mit integrierter Datenverarbeitung, Energieverwaltung und Schnittstellenfunktionen. Es bietet eine breite Vielfalt an biomedizinischen Sensoranzeigen, darunter 10 Anzeigen für ExG, einschließlich EEG, EKG und EOG, 2 Bioimpedanzanzeigen und 2 Anzeigen für Photoplethysmographie. Die Datenverarbeitung kann auf dem Chip mittels digitaler Filter und Akzeleratoren erfolgen und von einem leistungsstarken ARM Cortex M4f unterstützt werden. Das Chip besitzt mehrere standardmäßig verdrahtete Schnittstellen wie UART, SPI, I2C und I2S. Das Chip wird vollumfänglich mit einer einzigen Stromquelle betrieben, die zwischen 0,8 V und 3,6 V liegen kann, da die Energieverwaltung ebenfalls auf dem Chip integriert ist. Darüber hinaus steht eine große Menge an SRAM- und eingebettetem FLASH-Speicherraum zur Verfügung, die die große Zahl der Datenströme mit genauer Datensynchronisierung als wichtiger Funktion unterstützt.

Um die Entwicklung und den Übergang zur Markteinführung der Produkte von Onera zu unterstützen, hat das Unternehmen kürzlich diverse neue Mitarbeiter eingestellt, darunter auch neue Mitglieder des starken Geschäftsleitungsteams.

Vom 5.bis 8.Januar 2022 stellt Onera Health die Lösung Onera STS I Polysomnography und das Onera Biomedical-Lab-on-Chip™ auf der CES 2022 in Las Vegas an Stand 8570 im LVCC - North Hall aus.

Über Onera

Onera Health ist führend bei der Transformation von Diagnostik und Fernüberwachung. Die bahnbrechenden Produkte und Technologien des Unternehmens helfen Millionen von Menschen, die mit Gesundheitsstörungen und chronischen Erkrankungen in diversen medizinischen Bereichen zu kämpfen haben, darunter Schlaf- und neurologische Störungen, Herz-Kreislauf- und Atembeschwerden, um letztlich die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens stellen Ärzten in einer Vielzahl von klinischen und nicht-klinischen Umgebungen umfassende physiologische und gesundheitsbezogene Daten zur Verfügung, die zu einer Optimierung der Patientenversorgung und zur Senkung der Gesundheitskosten beitragen. Onera unterhält Niederlassungen in den Niederlanden und den USA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.onerahealth.com

