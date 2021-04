OneStream Software, ein führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen für mittelgroße bis sehr große Unternehmen, und PwC Belgien gaben heute bekannt, dass sie eine strategische Allianz für den belgischen Markt eingegangen sind. Die Partnerschaft wird die Expertise von PwC als führender Anbieter von Unternehmens- und Technologieberatungsdienstleistungen und die einheitliche und Cloud-basierte CPM-Software von OneStream nutzen, um Aktivitäten von der Projektabwicklung bis hin zu Marketing und strategischer Zusammenarbeit zu unterstützen.

„Belgien ist ein wichtiger Markt für OneStream Software, und wir freuen uns, PwC Belgium in unserem Partner-Ökosystem willkommen zu heißen“, sagt Stephanie Cramp, Vice President of Global Alliances bei OneStream Software. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PwC, um Unternehmen in Belgien und in der gesamten Region EMEA dabei zu helfen, Komplexität im Finanzwesen zu überwinden und ihre Finanzprozesse zu transformieren, indem wir unsere intelligente Finanzplattform nutzen, um veraltete Anwendungen sowie Einzellösungen und Tabellenkalkulation zu ersetzen.“

Im Rahmen der Partnerschaft wird PwC Belgium seine OneStream-Implementierungspraxis weiter ausbauen, um gemeinsame Kunden in Belgien, aber auch in der gesamten Region EMEA zu bedienen. PwC Belgium wird außerdem seine Branchen- und Domänenexpertise nutzen, um mit OneStream überzeugende branchenspezifische Lösungen für Kunden im gesamten Markt zu schaffen.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus der Branchen-, Funktions- und Implementierungsexpertise von PwC und der einheitlichen Corporate-Performance-Management-Lösung von OneStream ein echter Enabler ist, um signifikante Verbesserungen bei Performance-Management, Entscheidungsfindung, Prozesseffizienz und kosteneffizientem Wachstum für unsere Kunden zu erreichen“, erklärt François Jaucot, Partner, Enterprise Performance Management Lead, PwC Belgium.

„Wir freuen uns sehr über unsere Allianz mit PwC Belgien, insbesondere aufgrund der Fachkompetenz und der Best Practices, die OneStream-Kunden in diesem wichtigen Markt damit zur Verfügung stehen werden“, sagt Matt Rodgers, Senior Vice President und EMEA Managing Director bei OneStream Software. „Diese Partnerschaft ermöglicht es OneStream, seine Lieferkapazitäten in der Region EMEA zu erweitern, und unterstützt unsere Mission, weltweit 100-prozentigen Kundenerfolg zu garantieren.“

Weitere Informationen über die Allianz zwischen PwC Belgium und OneStream finden Sie unter: www.onestreamsoftware.com/about/onestream-partners und im Press Room von PwC Belgium.

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer marktführenden intelligenten Finanzplattform, die die Komplexität von Finanzvorgängen reduziert. OneStream entfesselt die Kraft der Finanzen durch Vereinheitlichung von Corporate Performance-Management- bzw. CPM-Prozessen, wie etwa Planung, Finanzabschlüsse und -konsolidierung, Berichterstattung und Analysen mit einer einzigen erweiterbaren Lösung. Dank finanzieller und betrieblicher Einblicke befähigen wir das Unternehmen zu einer schnelleren und fundierteren Entscheidungsfindung und dies alles in einer Cloud-Plattform, die sich kontinuierlich weiterentwickeln und mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen, das von den Private-Equity-Investoren KKR, D1 Capital Partners, Tiger Global und IGSB unterstützt wird. Mit über 700 Kunden, 200 Implementierungspartnern und mehr als 750 Mitarbeitenden ist es unser oberstes Ziel, 100-prozentigen Kundenerfolg zu gewährleisten – was wir seit unserer Gründung stetig tun. Weitere Informationen finden Sie auf www.onestreamsoftware.com

Über PwC

Unser Ziel bei PwC ist es, Vertrauen in die Gesellschaft zu schaffen und wichtige Probleme zu lösen. Wir sind ein Netzwerk von Unternehmen in 155 Ländern mit mehr als 284.000 Mitarbeitenden, die sich für die Qualität von Prüfungs-, Beratungs- und Steuerdienstleistungen einsetzen. Erfahren Sie mehr über uns und sagen Sie uns, was Ihnen wichtig ist, auf www.pwc.com.

PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen, die jeweils eine eigene Rechtseinheit darstellen. Auf www.pwc.com/structure finden Sie weitere Informationen hierzu.

© 2021 PwC. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210428005969/de/

