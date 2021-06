Online-Fahrradhändler Bike24 legt bei Börsendebüt leicht zu

München (Reuters) - Die Aktien des Dresdner Online-Fahrradhändlers Bike24 haben bei ihrem Börsendebüt leicht zugelegt.

Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wurde am Freitag mit 15,30 Euro festgestellt. Ausgegeben worden waren die Papiere zu 15 Euro am unteren Ende der Preisspanne, die bis 19 Euro reichte. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 322 Millionen Euro, wovon 100 Millionen an das Unternehmen selbst gehen. Bike24 will mit dem frischen Geld die Expansion in weitere europäische Länder wie Frankreich und Italien finanzieren. Der US-Finanzinvestor Riverside halbiert mit dem Börsengang seine Beteiligung auf 35 Prozent, knapp die Hälfte der Anteile ist im Streubesitz.