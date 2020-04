onvista-Börsenfuchs: Anleger dürfen jetzt nicht ungeduldig werden!

Hallo Leute! Auch ohne Kurse konnte ich heute Morgen die Sorgen meiner Mitmenschen (natürlich aus 2 m Abstand) beobachten: Mit und ohne Atemschutzmaske wurde beim Arzt, vor der Apotheke und in der Schlange auf dem Bürgersteig vor dem Bäcker über das Virus und seine Folgen diskutiert. Meist gelassen, aber auch ungeduldig. „Das Ganze nervt einen“, meinte ein Arbeiter. „Ja, schon, aber nach Ostern werden die Einschränkungen wieder aufgehoben“, erwiderte ein alter Mann zuversichtlich. Ich wollte das nicht so stehen lassen und warnte: „Das glaub ich noch nicht, wir sind noch nicht über’m Berg!“

Das Gros der Bundesbürger ist wunschgemäß diszipliniert, solidarisch und hilfsbereit. Doch liegt auch viel Ungeduld in der Luft. Das gilt genauso für viele Privatanleger, die sich bei jeder hoffnungsvoll klingenden Meldung fragen, ob man jetzt wieder kaufen sollte. Dabei spielen die ersten (noch vorsichtigen) Signale einer langsam ruhiger werdenden Infektionswelle und Nachrichten über Fortschritte bei der Suche nach Impfstoffen eine wichtige Rolle. Außerdem wird aufmerksam registriert, dass sich Politiker und Wissenschaftler inzwischen auch öffentlich mit dem Thema beschäftigen, wie man wieder zurück zur Normalität gehen sollte. Beispiel die folgende Info: Die geltenden Beschränkungen in Gesellschaft und Wirtschaft allmählich zu lockern und dabei die medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung zu sichern - dafür plädiert jetzt eine Gruppe renommierter Wissenschaftler. Nix dagegen, bloß wann?

Die Börse will wieder nach oben. Aber dafür ist’s vielleicht noch (viel) zu früh. Manche Analysten bezeichnen die Erholung der Aktienkurse in den letzten Tagen als „typische Bear Market Rally“, wie sie in früheren Zyklen häufig zu beobachten war. Zwischenerholungen von um die 20 Prozent waren dabei keine Seltenheit. Für eine Entwarnung ist es jedoch zu früh. Die Sorge vor möglichen neuen Infektionswellen bleibt. Und es wird noch Wochen dauern, bis das Ausmaß der Rezession klarer erkennbar wird.

Es ist nicht das erste Mal (und wird nicht das letzte Mal sein), dass ich für Geduld plädiere. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass wir mit der Trendwende bei der Pandemie gleich auch eine starke Trendwende an der Börse erleben. Aktienhausse während einer tiefen Rezession? Nee, meine Freunde, glaub ich nicht. Und vergesst nicht: Stimmen die China-Zahlen? Was wird aus Italien und Spanien? Und wie geht’s in Trump-land weiter?

Da halt ich‘s erst mal mit Anlagestrategen, die einen Song von Xavier Naidoo zitieren: „Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer.“

Leute, bleibt so gelassen wie möglich, aber so vorsichtig wie nötig - und bleibt vor allem gesund!!!