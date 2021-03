onvista-Börsenfuchs: Gewinne mitnehmen und neue Anlagen suchen

Hallo Leute! Wenn’s stimmt, was er mir erzählte, dann hatte ich vorhin einen jungen, aber schon total erfolgreichen Börsenfuchs in der Leitung. Er berichtete aufgeregt von seinem kleinen internationalen Aktiendepot, das ihm seit dem 2020er Corona-Crash sagenhafte Wertsteigerungen von rund 78 bis 145 Prozent je Aktie beschert hat. Nun will er gerne wissen, was er damit machen soll - sein Erfolgsrezept ist sein Geheimnis. Zugegeben hat er nur, dass er sich an chinesische Aktien noch nicht rangetraut hat. Klar, dass die zu den allgemeinen Empfehlungen wie die „Core-Satellite-Strategie“ gehörten, die ich ihm unverbindlich weitergereicht habe.

Aber weiter Aktien zu kaufen, fällt dem Burschen schwer („Die sind doch jetzt schon so teuer“). Andererseits sind Gewinnmitnahmen auch nicht sein Ding („Und wenn die Börse fest bleibt? Dann wär‘ ich nicht mehr dabei“). Da für ausführliche Diskussionen über ausgefuchste Aktienstrategien keine Zeit blieb, schlug ich dem Aktien-Star abschließend vor, wenigstens einen Teil der Performance zu realisieren, um damit Neues auszuprobieren. Hintergrund ist die Fülle von Anregungen, die Anbieter aus aller Welt in Form von Anlageprodukten und Dienstleistungen veröffentlichen. Dazu ein paar Beispiele von heute. Übrigens: Nach wie vor gehören industrielle Rohstoffe (Silber, Kupfer, Seltene Erden) zu den von verschiedenen Seiten genannten Favoriten.

Laut einer internationalen Studie wollen 85 Prozent der institutionellen Investoren und Wealth Manager, die sich bereits in Bitcoin engagiert haben, in den nächsten zwei Jahren noch stärker in Krypto-Währungen investieren. Gleichzeitig wird von 72 Prozent der Befragten erwartet, dass Profi-Investoren ganz allgemein ihr Krypto-Engagement aufstocken werden.

Eine Studie des Global Palladium Fund (GPF), der vor kurzem vier physisch unterlegte Exchange Traded Commodities (ETCs) auf Gold, Silber, Platin und Palladium an die Börse gebracht hat, zeigt, dass in den kommenden zwei Jahren die Mehrheit (79%) eine erhöhte Allokation in Metall-ETCs erwartet, 69% die Allokation in aktiv gemanagter, auf Metalle fokussierter Rohstofffonds erhöhen und 66% das Engagement in Minenaktien steigern werden.

Der Investment-Gigant Allianz Global Investors (AllianzGI) baut das Angebot an nachhaltigen Kapitalanlagen deutlich aus. Im Rahmen des strategischen Ziels, führend im Bereich nachhaltiger Investments zu sein und kontinuierlich Innovationen voranzutreiben sowie mit Blick auf die wachsende Kundennachfrage wurde die Anlagestrategie von 74 weiteren Publikumsfonds derart umgestellt, dass sie Nachhaltigkeitsansprüchen genügen.

Die neue Fondsrente performance+ der Stuttgarter Lebensversicherung will Einfachheit, Chancen und Flexibilität wie kein anderes Vorsorgekonzept verbinden. Zeitgemäße Altersvorsorge braucht Rendite. Und Rendite braucht Chancen. Deshalb investiert die neue Stuttgarter Fondsrente performance+ dauerhaft einen möglichst hohen Anteil der Sparbeiträge in Fonds. Ihre Kunden müssen sich dabei nicht zwischen Renditechancen und Sicherheit entscheiden.