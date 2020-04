onvista-Börsenfuchs: V oder U oder L? Konjunkturprognosen werden zum Buchstaben-Salat

Hallo Leute! Ganz ehrlich, gestern hatte ich mir mehr erwartet - aber in die andere Richtung, nach unten! Allein die total düsteren IWF-Prognosen zur Weltwirtschaft sollten die Bären in Bewegung setzen. Doch pickten sich die Börsianer erst mal günstig klingende Nachrichten raus. Heute gibt’s lange Gesichter. Man traut dem Braten eben doch nicht. Klar, dass es jetzt auf die weitere Entwicklung der Pandemie nach der allmählich beginnenden Lockerung des Shutdown ankommt. Entscheidend werden in den nächsten Wochen und Monaten für die Börse aber die Signale aus der Wirtschaft sein. Ich sehe das ähnlich wie skeptische Chartisten: Der wirkliche Härtetest für den Aktienmarkt steht uns (wahrscheinlich) noch bevor!

Das Spiel der Analysten mit (mindestens) drei Großbuchstaben, die den mutmaßlichen Konjunkturverlauf bildlich knapp beschreiben, hat begonnen. Spätestens seit den Schätzungen (mehr kann es nicht sein) des Währungsfonds hat auch der Letzte kapiert, dass wir in eine Rezession geraten - die schärfste seit der Great Depression vor 100 Jahren. Jetzt beginnt eine Diskussion unter Experten und „Experten“ über den Verlauf. Meist wird unterschieden zwischen dem V (schnell runter, schnell wieder rauf) und dem U (schnell unten, da bleibt die Wirtschaft auch eine Zeit lang, bevor es wieder aufwärts geht. Ich sehe auch das Risiko eines L, also steil abwärts und dann längere Zeit am Boden, bevor sich die Wirtschaft wieder nennenswert erholt.

Deshalb möchte ich Euch, meine Freunde, die Warnung eines internationalen Asset Managers weitergeben: Die Aktienmärkte sind noch nicht über den Berg. Der Aktienfachmann ist kein einsamer Rufer in der Wüste, wenn er nicht an eine V-förmige, sondern eher an eine U-förmigen Erholung glaubt. Alles möglich. Denkt daran, Leute: Diese Krise hat einen externen Auslöser der besonderen Art. Nicht einmal die Wissenschaftler und Virologen sind sich über Covid-19 einig. Wie können da von Wirtschaftsexperten verlässliche Aussagen zur Zukunft gemacht werden?

Nee, vorerst nur Stimmungen, Meinungen und Hochrechnungen - nix Sicheres. Es wird ab jetzt immer neue Prognosen und Korrekturen alter Vorhersagen geben. Deshalb wundert Euch nicht, wenn Dow, Dax & Co. weiter Jo-Jo spielen (zeitweise heftig!) - nicht nur in dieser Woche, sondern vielleicht noch monatelang. Wer da unbedingt mitmachen will, weil es Spaß machen kann, sollte das ganz kurzfristige Trading üben - mit all seinen Chancen und Risiken.