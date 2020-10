onvista Börsenfuchs: Wer hat Lust auf Impf-Spekulation?

Hallo Leute! Was für ein Chaos! Der Teil-Lockdown ist offiziell noch nicht in Kraft, da machen die Headlines von heute Morgen schon klar, wie unklar alles (geworden) ist. Keine Überraschung sind die weiter steil steigenden Infektionszahlen. Auch mit Protestaktionen und juristischen Einzelmaßnahmen gegen Teile des neuen Corona-Bekämpfungsprogramms konnte man rechnen. Trotzdem: Es sind bei uns zu viele Miesmacher unterwegs. Ja, ja, ja - die Unsicherheit ist groß. Aber unsere Welt ist doch nicht dem Untergang geweiht. Mein Mitgefühl gilt eher unseren französischen Nachbarn, die noch viel Schlimmeres erleben.

Okay, an der Börse als Spiegel des wirtschaftlichen Geschehens gibt’s Schwächeanfälle - aber doch keinen Crash, der die Anleger umhaut. Andererseits sind heute Wirtschaftsdaten fürs dritte Quartal mit Wachstumsraten herausgekommen, die Freude machen, weil besser als erwartet. Und in puncto Ami-Wahl liegen inzwischen so viele (unterschiedliche) Analysen vor, dass ich mir die heute mal erspare. Abgesehen davon fehlt es an konkreten Prognosen der Profis für den Aktienmarkt. Berufsbedingt verbreiten die Strategen unter ihren Kunden relative Gelassenheit - man möge doch den klaren Blick nicht verlieren, oder so ähnlich heißt es dann. Das kann ich auch, aber kürzer: Bleibt cool!

Was fehlt, sind die Mutmacher als Gegenpol zu den Miesmachern. Die mahnenden Worte der Kanzlerin sind sicher berechtigt, betonen den Ernst der Stunde. Doch vermisse ich die entspannten Gesichter von Politikern und Medizinern, wenn sie über die TV-Kameras Zuversicht transportieren, indem sie die Chancen auf Bewältigung der Pandemie beschreiben. Nee, lieber wird die kontroverse Expertendiskussion fortgesetzt (Welchem Virologen soll man eigentlich glauben?). Und der NRW-Ministerpräsident (und vielleicht CDU-Kanzlerkandidat) Armin Laschet kriegt in der heutigen „Bild“ schwer eins auf die Birne, weil er sich im Flieger nach Berlin ohne Atemschutzmaske fotografieren lassen musste.

Vorschlag: Wer von Euch wirklich mutig ist und kurzfristig was tun will, meine Freunde, der kann ja auf das Hoffnungsthema der Börse spekulieren - Corona-Impfstoff. Vielleicht kriegen wir tatsächlich schon in den nächsten Wochen oder in ein paar Monaten ein wirksames Präparat, das vor dem Covid-19-Virus schützt. Also früher als es die professionellen Skeptiker erwarten. Schließlich wird auf dem ganzen Globus danach geforscht. Mittlerweile häufen sich die Zwischenberichte über Fortschritte. Die Chance ist also da. Ich bin zuversichtlich, dass die Börse auf eine nachhaltige Erfolgsmeldung total positiv reagieren wird, weil sich damit die Wachstumsaussichten für die Wirtschaft schlagartig verbessern. Dann werden Dow und Dax „geimpft“ und können auf neue Höhen klettern. Wie gesagt, das ist noch Spekulation!

Bleibt jedenfalls cool, Leute, bleibt vor allem gesund - und macht’s gut!