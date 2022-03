onvista Mahlzeit: Abwärtssog im Dax wird größer – Kroger, Siemens Energy, Sixt und welche Aktien & ETF´s bringen etwas Ruhe ins Depot

Replaced by the video

Bereits Donnerstag hat der Dax keinen Halt mehr an der Marke von 13.800 Punkten gefunden und ist weiter abgerauscht. Heute geht es noch ein Stück tiefer im deutschen Leitindex. Ein Feuer auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja vergrößert die Sorgen der Anleger, dass der Krieg in einer nuklearen Katastrophe enden könnte. Daher gibt der Dax gegen Mittag über 3 Prozent ab und ein Ende der Talfahrt ist noch nicht in Sicht, da sich die Nachrichtenlage ehr verschlimmert, als aufhellt.

Redaktionsleiter Markus Weingran hat sich deswegen heute einmal angeschaut, welche Aktien & ETF´s seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ganz gut geschlagen haben und nach einem hoffentlich schnellen Ende des Krieges weiterhin gute Aussichten haben.

Seit Donnerstag-Abend steht fest wie sich die Indizes der Dax-Familie ab dem 21. März zusammensetzen. Siemens Energy und Beiersdorf werden durch Daimler Truck und die Hannover Rück ersetzt und in den hinteren Reihen wird sich auch einiges tun.

