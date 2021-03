onvista Mahlzeit: Dax atmet auf – Baidu, Allianz, Nel und Xiaomi baut jetzt wohl doch ein Auto

Replaced by the video

Der Dax ist um einem versöhnlichen Wochenausklang bemüht. Gegen Mittag liegt er etwas mehr als 0,7 Prozent im Plus und hält Tuchfühlung zu seinem Allzeithoch. Nachdem der Dow Jones am Donnerstag gegen Handelsende noch zu einem Sprint ins Plus angesetzt hat, wird auch der deutsche Leitindex wieder etwas mutiger.

Probleme gibt es allerdings immer noch mit Werten aus dem Reich der Mitte. Alibaba, Baidu, JD.com und Netease haben in nur drei Tagen rund 60 Milliarden Dollar an Börsenwert verbrannt. Zudem kommen heute gemischte Nachrichten aus China. Während Xiaomi wohl plant in den Autobau einzusteigen, stehen die Fließbänder bei Nio ab Montag für 5 Tage still.

