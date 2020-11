onvista Mahlzeit: Dax bleibt vorsichtig – Alibaba, Daimler, Siltronic und Kooperation mit Plug Power lässt französische Aktie weiter explodieren

Replaced by the video

Nach einem schwachen Start in die neue Börsenwoche berappelt sich der Dax wieder ein kleines Bisschen. Mit einem Plus von bislang rund 15 Prozent gehört der November bislang zu den stärksten Börsenmonaten in diesem Jahr. Da dürfte es der Dezember schwer haben, diese Performance zu toppen. Allerdings würde auch schon ein kleineres Plus für ein mehr als versöhnlichen Jahresausklang sorgen.

Die Musik spielt auch heute eher wieder in den hinteren Reihen. Ein großes Wechselspiel bei Corestate Capital sorgt heute für Verunsicherung unter den Anlegern. Das Übernahme-Angebot für Siltronic erfreut auch die Aktie des Mutterkonzerns Wacker Chemie. Die Lufthansa Tochter Cargo rechnet damit ein großes Stück vom Versand-Kuchen der Impfstoffe abzubekommen. Helfen tut es der Kranich-Aktie heute nicht.

Plug Power hilft heute einer französischen Aktie mit einer neuen Kooperation auf die Sprünge und die Bafin lässt mit einer Warnung eine US-Aktie um über 50 Prozent in die Knie gehen.

