onvista Mahlzeit: Dax gibt Gewinne wieder ab – Lucid Motors, VW, Siemens Energy und Short-Seller erhalten bei GameStop eine Lektion von WallStreetBets

Der Dax gibt seine anfänglichen Gewinne heute auch ganz schnell wieder ab. Die Unsicherheiten rund um die Lieferschwierigkeiten bei den Impfstoffproduzenten schlagen den Anlegern heute auf das Gemüt. Gegen Mittag halten sich die Verluste zwar noch in Grenzen, aber die Stimmung kann auch ganz schnell weiter kippen.

Mit Lucid Motors scheint der nächste Elektroautobauer an die Börse zu streben. Wie an einigen Stellen zu lesen ist, soll der Sprung auf das Parkett über den SPAC Churchill Capital Corp. IV erfolgen und die Aktie macht zum Handelsstart einen großen Sprung in die Höhe. Auch die Aktie von Gamestop schießt weiter in die Höhe. Hier läuft gerade ein kleiner Kampf zwischen den Short-Sellern und der Community von WallStreetBets. Letztere scheinen deutlich die Nase vorn zu haben und ein möglicher Short Squezze lässt das Papier noch weiter in die Höhe schnellen.

