onvista Mahlzeit: Dax in Rekordlaune – Biontech, Coinbase, Telekom, Varta und Warren Buffett zeigt, dass er es immer noch drauf hat!

Nur etwa 5 Monate hat der deutsche Leitindex gebraucht, um von 15.000 Punkte auf 16.000 Punkte zu steigen. Seit Jahresanfang hat der Dax damit um rund 17 Prozent zugelegt. Hohe Inflationsdaten oder die Delta-Variante werden aktuell nicht mehr als große Probleme gesehen. Das milliardenschwere Infrastrukturpaket, dass zu Wochenbeginn auf den Weg gebracht wurde, bestimmt die Richtung an den Märkten.

In der abgelaufenen Woche gab es auch wieder zahlreiche Quartalsberichte einzuordnen. So haben aus dem Dax unter anderem die Telekom, Henkel, MunichRe, Eon, RWE und Delivery Hero ihre endgültigen Bilanzen veröffentlicht. Auch in den hinteren Reihen gab es viel Material. Mit die größte Enttäuschung war dabei das aktuelle Bild bei Varta. Hier hatten die Anleger deutlich mehr erwartet.

Die wichtigsten Zahlen und Themen können Sie hier noch einmal mit onvista Mahlzeit Revue passieren lassen.

Freitag: Da ist die 16.000 - Disney, Palantir, Zooplus und Varta treibt Anlegern erneut Tränen in die Augen

Donnerstag: Kommt jetzt die 16.000 im Dax? - Biontech, Delivery Hero, Nordex und fliegt jetzt der Deckel bei der Telekom endlich weg

Mittwoch: Dax wartet auf US-Inflationsdaten - Coinbase, AMC, Eon und macht Warren Buffett diese Aktie zum neuen Star der Elektromobilität?

Dienstag: Dax bleibt unentschlossen - 3D Systems, Biontech, Nutrien und Bayer nervt einfach nur noch!

Montag: Dax will nicht so recht - Bitcoin, Gold, Biontech und diese 4 Aktien lassen Warren Buffett weiter strahlen

