onvista Mahlzeit: Dax kämpft sich ins Plus – Moderna, Varta, McPhy und Curevac sowie Bayer sind im Visier der Bafin

Gegen Mittag hat sich der Dax einmal geschüttelt und ist wieder ins Plus zurückgekehrt. Die Gewinnerliste im deutschen Leitindex führt die Aktie von Covestro an und eine neue Klage wegen Glyphosat katapultiert Bayer an das Ende im Dax. Das leidige Thema mit dem Unkrautvernichter kommt einfach nicht vom Tisch und jetzt ermittelt auch noch die Bafin, ob in Leverkusen schon vor der Veröffentlichung von Curevac jemand etwas geflüstert hat.

Die Diskussionen um die Delta-Variante treiben die Aktien von Moderna an, Varta kommt wohl doch mit Porsche ins Geschäft, Daimler überlegt einen Richtungswechsel bei den Batterie-Zellen und McPhy sorgt für einen kräftigen Anstieg der Produktionskapazitäten.

