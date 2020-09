onvista Mahlzeit: Dax kommt nicht vom Fleck – Tesla, Curevac, Nel und mausert sich der nächste deutsche Pharmawert zum Börsenstar?

Der deutsche Leitindex kämpft weiterhin mit der Marke von 13.000 Punkten. Die gemischten Vorgaben aus den USA helfen dem Dax auch nicht auf die Sprünge. Hier sehen wir seit Tagen das gleiche Bild. Während sich der Dow Jones weiterhin auch etwas schwer tut, präsentiert sich die Nasdaq in glänzender Form. Vielleicht sind im der höchsten deutschen Börsenliga auch einfach zu wenige Tech-Werte, um höhere Kurse zu erreichen.

Während in den USA die Aktiensplits von Apple und Tesla im Fokus stehen, sorgen am deutschen Markt Aktienrückkaufprogramme und Analystenempfehlungen für steigende Kurse. Zudem hat sich in Tübingen bei Curevac hoher Besuch angekündigt und ein weiterer Pharmawert aus Deutschland macht heute auf sich aufmerksam.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de