onvista Mahlzeit: Dax schaltet runter – Nikola, Xiaomi, Telekom und Tesla setzt seinen unglaublichen Lauf mit neuen Rekorden fort!

Die Aktie von Tesla kennt weiterhin keinen Halt. Nach einer kurzen Verschnaufpause hat die Aufnahme in den S&P 500 neues Feuer in der Kursentwicklung entfacht, dass mittlerweile immer höhere Flammen schlägt. Jetzt hat Elon Musk mit seinem Ausblick auf die Giga-Factory in Berlin noch ein wenig mehr Öl ins Feuer gegossen. Setzt die Aktie ihren guten Lauf fort?

Nach zwei Tagen im Plus tut sich der Dax heute schwer weiter nach oben zu klettern. Obwohl der Dow Jones einen neuen Rekordstand erreicht hat, bleibt der deutsche Leitindex auf dem Boden. Die Nachrichtenlage ist heute auch mehr als dünn. Die Telekom profitiert von einer Empfehlung der Credit Suisse und SFC Energy hat eine Kapitalerhöhung fix durchgezogen.

Spannender ist es da schon im Bereich Wasserstoff. Die Aktie von Nikola ist am Dienstag wieder angezogen und die Aktivitäten für Wasserstoff-Tankstellen von Nel und Everfuel werden konkreter.

