onvista Mahlzeit: Dax scheut weiter vor Zinserhöhung zurück – Peloton, Siemens, Ceconomy und aus den FANG-Aktien sind TAAN-Aktien geworden

Nach der Zinsdiskussion in den USA haben wir jetzt eine Zinsdiskussion in der EU. Nachdem Christine Lagarde eine Rolle rückwärts gemacht hat, wird jetzt fleißig spekuliert, wie oft die EZB in diesem Jahr die Zinsen erhöht. Ganz weit vorne aktuell 1 bis 2 Erhöhungen. Zum Wochenstart weiß der Dax noch nicht so recht wie er damit umgehen soll. Nach einem Ausflug ins Minus ist er gegen Mittag wieder im Plus zurück.

Die Aktie von Peloton bekommt neues Leben eingehaucht. Es gibt erste Übernahmegerüchte. Nike und Amazon sollen angeblich interessiert sein. Nur wer hat aktuell die Nase vorn?

Die Deutsche Bahn hat schon in der vergangenen Woche für über 1,5 Milliarden Euro bei Siemens bestellt. Kommen jetzt noch weitere Bestellung hinzu? Bis 2040 will der Staatskonzern alle Dieselloks aus der Flotte verbannt haben und auf E- und Wasserstoff-Loks umstellen. Können sich Siemens, Ballard Power und auch Verbio schon einmal die Finger reiben?

Die Übernahmen von Siltronic ist endgültig vom Tisch, die Aareal Bank wechselt ebenfalls nicht den Besitzer und Ceconomy kommt nicht gerade überzeugend ins neue Geschäftsjahr.

Die Aktien der heutigen Sendung: Dax, FANG, TAAN, Peloton, Coinbase, Intuit, Roblox, Reckitt Benckiser, Siemens, Ballard Power, Airbus, Tops&Flops, Aurubis, Washtec, Ceconomy, Aareal Bank, Siltronic, Nordex, Anghami, Sky West, Musterdepot, Crowdstrike, Gazprom, Encavis und Zuschauerfragen.

