onvista Mahlzeit: Dax verschnauft – Organigram, Daimler, LPKF Laser und drei interessante Öl-ETF

Der deutsche Leitindex verschnauft heute ein wenig. Nach dem strammen Anstieg der vergangenen Tage hat sich der Dax das auch durchaus verdient. Einige Anleger scheinen heute ihre Gewinne der Handelswoche zu sichern. Die EZB hat zumindest am Donnerstag die Zins- und Inflationssorgen etwas gemindert. Aber reicht das auch oder muss die amerikanische Notenbank in der nächsten Woche nachlegen?

Besonders bei den Autobauern werden heute Gewinne mitgenommen. Hinzu kommt, dass Renault sein Aktienpaket an Daimler versilbert hat, was zusätzlich für etwas Abgabedruck sorgt. An der Spitze im Dax befindet sich mal wieder die Deutsche Bank, sie zählt weiterhin zu den Lieblingen der Anleger. Ein neuer Anlauf, um über die Marke von 11 Euro zu springen?

In den USA hat der Einstieg von BAT bei Organigram für einen ordentlichen Kurssprung bei dem Cannabis-Produzenten gesorgt. Aber auch die amerikanischen Hersteller von Ladesäulen haben Donnerstag ordentlich zugelegt – allen voran Beam Global mit einem Plus von mehr als 20 Prozent. Lohnt es sich noch auf den Zug aufzuspringen?

