onvista Mahlzeit: Dax wackelt vor Jackson Hole Treffen – Salesforce, Shell, DWS und gute Xiaomi-Zahlen helfen nur kurzfristig

Nachdem der Dax seine Serie im Plus bereits Mittwoch beendet hatte, sieht es heute auch nicht ganz so gut aus für den deutschen Leitindex. Das Abtauchen unter die Marke von 15.800 Punkte könnte bedeuten, dass die Bären so langsam das Ruder übernehmen. Ob es noch tiefer geht im deutschen Leitindex hängt auch von den heutigen Konjunkturdaten aus den USA ab. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe dürfte große Beachtung finden, dass sie den weiteren Kurs der amerikanischen Notenbank beeinflussen könnten. Morgen ist dann Jerome Powell beim Notenbänker-Treffen in Jackson Hole an der Reihe. Seine Rede könnte auch Auswirkung auf die weitere Entwicklung des Dax haben.

Deutsche Bank und DWS leiden heute unter einer Untersuchung der amerikanischen Börsenaufsicht SEC, Fielmann kann mit den endgültigen Zahlen Punkten und die Freude über die guten Zahlen von Xiaomi wehrt nur kurz.

