Replaced by the video

Man könnte sagen, dass warten hat sich gelohnt. Nach den US INflationsdaten ist der Dax ins Plus gedreht. Dabei sind die alles andere als gut ausgefallen. Anscheinend hatten die Anleger aber noch schlimmeres befürchtet. Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im November weiter. Mit einem Preisschub von 6,8 Prozent im Jahresvergleich lag die Inflation auf dem höchsten Niveau seit 1982.

Im Dax befinden sich heute mal wieder 41 Werte. Für einen Tag ist die Aktie von Daimler Truck in der höchsten Börsenliga. Montag ist sie dann wieder draußen. Allerdings wohl nicht für lange Zeit. Mit eine Marktkapitalisierung von rund 23 Milliarden Euro dürfte sie bei der nächsten Index-Überprüfung wieder im Dax enthalten sein.

Elon Musk überlegt nur noch Influencer zu werden, Global Fashion Group schockt mit weiterer Prognosekürzung und der Short-Seller Hindenburg Research hat nach Nikola eine weitere Aktien aufs Korn genommen. Diesmal ist Tecnoglass an der Reihen.

