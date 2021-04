onvista Mahlzeit: Dax weiter in Rekordlaune – Xiaomi, Telekom, Artnet und neuer französischer Wert für das Dividenden-Depot

Replaced by the video

Das neue Infrastrukturpaket von Joe Biden schmeckt dem deutschen Leitindex gut. Direkt in der ersten Handelsstunde zieht der Dax auf einen neues Allzeithoch bei etwa 15.110 Punkten. Danach ist geht dem Börsenbarometer aber etwas die Luft aus. Nachrichten von Unternehmensseite gibt es heute wenige. Daimler wird ex umstrittene Dividende handelt, bei der Telekom steht die Dividende ebenfalls in der Kritik und bei Delivery Hero baut der Großaktionär Naspers die Position aus.

In den hinteren Reihen fallen vor allen Dingen die Aktien von Artnet und Heidelberger Druckmaschinen auf. Der Kunsthändler hat überzeugende Zahlen vorgelegt und Heidelberger profitiert von einer Kaufempfehlung von Stifel. Zudem zieht ein französischer Wert in das Dividenden-Depot ein.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de