onvista Mahlzeit: Dax wird nervöser – Apple, Adyen, DeliveryHero und PowerCell liefert keine wirklich überzeugenden Zahlen

Hat die Fed die Party an den US-Aktienmärkten beendet? Die Veröffentlichung der Fed-Minutes hat am Donnerstag jedenfalls der Wall Street den Wind aus den Segeln genommen. Die amerikanische Notenbank prognostiziert in ihrem Sitzungsprotokoll jedenfalls, dass sich die Erholung der heimischen Wirtschaft nicht so schnell abspielen könnte, wie bislang angenommen wurde. Das drückte nicht nur auf die Stimmung der US-Anleger, auch der Dax hat heute an dieser Aussage zu knabbern.

Das Wirecard aus dem Dax fliegt ist seit Donnerstag-Abend ebenfalls amtlich. Seit diesem Zeitpunkt ist auch klar, wer für den skandalbehafteten Bezahldienstleister nachrückt. Delevery Hero. Wir haben mal geschaut, wie sich die letzten Dax-Aufsteiger so in der höchsten Börsenliga geschlagen haben. Zudem hat Adyen seine Zahlen präsentiert und in der Wasserstoff-Branche gibt es auch eine ganze Vielzahl an Nachrichten, die eingeordnet werden müssen.

