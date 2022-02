onvista Mahlzeit: Gute Laune im Dax lässt nach – Nvidia, Peloton, Continental und steigt Softbank groß bei Alibaba aus?

Replaced by the video

Mal wieder kann der Dax seine frühen Gewinne nicht verteidigen und die Anleger nutzen den schwungvollen Start weiter aus, um sich von den Corona-Gewinnern zu trennen. Besonders stark erwischt es dabei die Aktien von HelloFresh. Auf der Insel konnte Lebensmittel Online-Shop Ocado mit seinen Zahlen nicht überzeugen und steht kräftig unter Druck.

Nachdem auch in der Eurozone über eine Zinserhöhung in diesem Jahr diskutiert wird, steht die Aktie der Deutschen Bank weiterhin ganz oben auf dem Einkaufszettel der Anleger. Heute knackt das Papier seit einigen Jahren wieder die Marke von 14 Euro. Seit Jahresanfang ist die Aktie mit einem Plus von mehr als 25 Prozent der mit Abstand beste Wert im Dax.

Heute platzt die nächste Übernahme. Nachdem die Übernahmen von Siltronic und der Aareal Bank bereits geplatzt sind, kommt heute Arm dazu. Nvidia wird den Chipdesigner nicht übernehmen. Softbank gab heute die Pläne bekannt Arm wieder an die Börse bringen zu wollen. Zudem könnte die japanische Beteiligungsgesellschaft im großen Still bei Alibaba aussteigen. Wieso das angenommen wird, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Mahlzeit.

Aktien in der Sendung: Dax, Nvidia, Meta, Twitter, Alibaba, Peloton, Intesa Sanpaolo, Ocado, HelloFresh, Mercedes, Deutsche Bank, Continental, Tops&Flops, Tui, Hugo Boss, Cancom, Old Republic, Fiverr, Lnag&Schwarz, Royal Caribbean, PVH, Zuschauerfragen

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de