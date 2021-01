onvista Mahlzeit: Kommt jetzt wieder Panik im Dax auf? – SAP, Daimler, Novavax und neuer Wert im Musterdepot

Replaced by the video

Nachdem der Dax sich am Donnerstag nach einem kräftigen Minus wieder ins Plus gekämpft hatte, sieht es kurz vor dem Wochenende erneut nicht gerade überzeugend im deutschen Leitindex aus. Das Spektakel zwischen WallStreetBets und den Short Sellern zieht immer weitere Kreise. Jetzt wurde bekannt das wahrscheinlich Kauforder für die Aktie nicht angenommen wurden und die ersten Klagen wegen Gewinnverlusten gehen bei den Gerichten ein. Mittlerweile beschäftigt sich auch die Politik mit den Vorfällen. Damit ist zumindest eins klar: So schnell wird das Thema nicht abgehakt sein.

Es gibt aber auch ganz „normale“ Nachrichten von den Unternehmen. Daimler überrascht mit seinen endgültigen Zahlen, SAP kann einen gelungenen Börsenstart seiner US-Tochter Qualtrix feiern und in den USA scheint der Streit zwischen Apple und Facebook weiter zu verbal zu eskalieren. Nachdem Mark Zuckerberg beim Analysten-Call zu den Zahlen Apple ungewöhnlich scharf kritisiert hatte, schlug Apple Boss Tim Cook auf einer Datenschutz Konferenz in Brüssel zwischen den Zeilen gekonnt zurück.

