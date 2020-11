onvista Mahlzeit: Neue Impfstoff-Hoffnung treibt DAX weiter an – Shell, va-Q-tec, Encavis und neue Hebelspekulation im Musterdepot

Nach Biontech und Curevac steigert heute Johnson&Johnson die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Covid-19-Virus weiter. Die Amerikaner scheinen auch in die entscheidende Phase für die Wirksamkeit einzutreten. Das verhilft dem Dax zu einem guten Start in die neue Woche. Gegen Mittag liegt der Leitindex rund ein halbes Prozent im Plus.

Die Dax-Konzerne sind mit ihren Bilanzen durch. Daher wird die Nachrichtenlage wieder etwas dünner. Aus den hinteren Reihen berichten heute Encavis und SFC Energie. Zudem profitiert Nordex von zwei Hochstufung.

Zudem hat Redaktionsleiter Markus Weingran eine neue Hebelspekulation aufgelegt.

onvista Mahlzeit:

