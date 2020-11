onvista Mahlzeit: Startschuss für die Jahresendrallye – Shell, Daimler, Varta und wie lange geht das bei Nio noch gut?

Auch heute präsentiert sich der Dax in guter Verfassung. Zur Mittagszeit liegt der Leitindex fast 1 Prozent im Plus. Nachdem die Impfstoff-Hoffnung so langsam in die Kurse eingepreist wird, könnte neuer Schwung aus den USA kommen. Donald Trump lässt Joe Biden quasi ins Weiße Haus, damit er sich auf die Amtsübernahme einstellen kann. Zudem hat der neue US-Präsident einen weiteren schlauen Schachzug gemacht, der die Wall Street sehr milde stimmt. Die ehemalige Fed-Chefin Janet Yellen wird Finanzministerin.Nachrichten sind heute ganz dünn gestreut.

Wacker Chemie und Dermapharm werden als neue Impfstoff-Produzenten verstärkt gesucht und von Analysten gelobt. Bei Varta ist hingegen genau das Gegenteil der Fall – eine Abstufung setzt die Aktie unter Druck.

Ungebremst nach oben geht es weiterhin für viele China-Aktien. Nachdem wir in den vergangenen Tagen schon über Alibaba, BYD, und Xiaomi gesprochen haben, werfen wir heute einen Blick auf Niu, Xpeng und Nio.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!