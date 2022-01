onvista-Wochenausblick: Märkte könnten mit Zinsängsten schief liegen

Die Kapitalmarktzinsen und die Quartalsberichte von Großkonzernen dürften in der neuen Börsenwoche über Wohl und Wehe an den Aktienmärkten bestimmen. Die Erwartung steigender Leitzinsen in den USA und ein absehbares Ende der jahrelangen Geldschwemme hatten die Rally an den Börsen zuletzt abgewürgt. Doch es mehren sich die Stimmen, wonach die Finanzmärkte mit einem Anziehen der geldpolitischen Schraube durch die US-Notenbank (Fed) durchaus gut leben können.

„Höhere Anleiherenditen sollten nicht belastend für Aktien sein“, schreibt Stratege Marko Kolanovic von der Investmentbank JPMorgan und rät trotz steigender Zinserwartungen und Kapitalmarktrenditen zu Schnäppchenkäufen bei Rücksetzern. Die jüngsten Verluste risikoreicher Anlageklassen als Reaktion auf das vergangene Sitzungsprotokoll der Fed seien übertrieben gewesen, argumentiert er. Denn die Fed werde die Zügel nur schrittweise anziehen und in einem Tempo, mit dem die Finanzmärkte zurechtkämen. Zudem dürfte die Straffung der Geldpolitik von einer starken Konjunkturerholung flankiert werden. Einer eigenen Umfrage zufolge planten derzeit zwei von drei Investoren, die Aktienpositionen aufzustocken.

Möglicherweise seien Anleger mit ihren Zinserwartungen über das Ziel hinausgeschossen, merkte Jack Janasiewicz an. Dem Portfoliomanager von Natixis Investment zufolge preisen die Märkte inzwischen fast vier Zinserhöhungen der Fed in diesem Jahr sowie drei weitere bis Ende 2023 ein. Sorgen bereite den Marktakteuren vor allem die hohe Inflation. Aber genau hier drohten die Märkte falsch zu liegen, so Janasiewicz. Vor allem eine verbesserte pandemische Lage dürfte für Entspannung sorgen, die Belastung der Versorgungs- und Lieferketten und der Arbeitsmärkte könnte schwinden. In der Folge könnte sich auch die Teuerung „in einem Tempo abschwächen, das einige nicht erwarten“.

Licht am Ende des Corona-Tunnels sieht auch der JPMorgan-Analyst. Die Omikron-Variante des Virus stelle für das erste Quartal des neuen Jahres zwar ein gewisses Risiko dar, schreibt Kolanovic. Nach einem erwarteten starken Anstieg der Infektionszahlen in den kommenden Wochen sei mit Blick auf das zweite Quartal dann aber mit starkem Rückenwind für die Wirtschaft zu rechnen. „Wenn die Omikron-Welle abebbt, dann dürfte vermutlich das Ende der Pandemie in Sicht sein“, weil sich eine „breite natürliche Immunität“ durchgesetzt haben sollte.

Der deutsche Leitindex Dax tat sich zuletzt an der runden Marke von 16 000 Punkten sichtlich schwer. Das dürfte neben der Pandemie und den Zinsen auch damit zu tun haben, dass in den kommenden Wochen die Unternehmen über das Schlussquartal 2021 berichten und Ausblicke für den weiteren Jahresverlauf geben. In der neuen Woche setzen noch die großen US-Banken Goldman Sachs , Bank of America und Morgan Stanley die Akzente. Auf die bereits veröffentlichten Quartalsberichte von JPMorgan und der Citigroup reagierten Anleger mit Aktienverkäufen. Mit dem Bergwerkskonzern Rio Tinto , dem Chip-Ausrüster ASML und Alstom finden sich in der neuen Woche auch erste europäische Großkonzerne auf der Agenda.

Trotz Zinsängsten und der starken Ausbreitung von Omikron schlage sich die Wirtschaft gut, schreibt Marktexperte Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. „Die Unternehmensberichte zum vierten Quartal dürften das widerspiegeln“. Laut Harsh Tibrewala, Stratege bei Credit Suisse , prognostizieren Analysten für das Schlussviertel 2021 einen Anstieg der Ergebnisse weltweit auf Jahressicht um „robuste 23,5 Prozent“. Die Glanzpunkte dürften voraussichtlich die Sektoren Energie, Industrie, Rohstoffe und Gesundheit setzen.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 17. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/21

08:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz

22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 11/21

03:00 CHN: BIP Q4/21

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/21

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahres-Pk Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) zu Bilanz 2021/Ausblick 2022

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischere

BEL: Treffen der Eurogruppe

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 18. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

22:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/21 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/21 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 12/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/22

14:30 USA: Empire State Index 01/22

16:00 USA: NAHB-Index 01/22

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

09:15 DEU: Online-Konferenz: „Data, Digitalization, Decentralized Finance and Central Bank Digital Currencies: The Future of Banking and Money“, Frankfurt/M.

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel

FRA: Voraussichtlich Entscheidung der EU-Kommission über die Einstufung von Investitionen in moderne Atom- und Gaskraftwerke, Straßburg

MITTWOCH, DEN 19. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz

10:30 DEU: Schott, Bilanz-Pk

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

12:45 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/21

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

DONNERSTAG, DEN 20. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Q4-Umsatz

07:30 DEU: Suse, Jahreszahlen

07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

TUR: Notenbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/21

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 01/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 01/22

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig)

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 16.12.21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 01/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häusere 12/21

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Fünfte Runde der Tarifverhandlungen für öffentliche Banken

11:00 DEU: Bundesverband WindEnergie e.V. und VDMA Power Systems, Online-Pk „Windenergie an Land – Zubauzahlen 2021 für Deutschland“

12:00 DEU: Pk der BNP Paribas Real Estate GmbH zur Vorstellung der Marktdaten des Jahres 2021 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt

14:00 DEU: Zoom-Pk Deutsches Institut für Altersvorsorge „Was kann Deutschland von anderen Rentensystemen lernen?“, Berlin

FREITAG, DEN 21. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen

SWE: Investor, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 01/22

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/21

10:00 POL: Industriepoduktion 12/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/22 (vorab)

16:00 USA: Frühindikator 12/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien

EUR: Moody’s Ratingergebnis Herzegovina, Bosnien

