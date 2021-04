ONWARD schließt Finanzierungsrunde mit 32 Millionen USD ab

ONWARD hat eine Finanzierungsrunde mit einer Kapitalaufnahme von 32 Millionen USD abgeschlossen. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Die Finanzierungsrunde wurde von Invest-NL, dem niederländischen Impact-Investor, und Olympic Investments, dem privaten Investmentzweig der Onassis Foundation, angeführt. Mehrere neue Investoren und alle bisherigen Investoren von ONWARD beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde, einschließlich der führenden Medizintechnik-Investoren LSP, INKEF Capital, Gimv und Wellington Partners.

Das aufgenommene Kapital wird für die weitere Entwicklung und Vermarktung der ARC-Therapie von ONWARD eingesetzt. Das Unternehmen plant die Vermarktung von zwei Technologieplattformen: dem implantierbaren System ARC-IM und dem externen System ARC-EX. Beide Plattformen dienen der gezielten, programmierten Stimulation des Rückenmarks, um Bewegung, Unabhängigkeit und Gesundheit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen wiederherzustellen und dadurch ihre Lebensqualität zu erhöhen. ARC-IM und ARC-EX haben von der FDA die „Breakthrough Device Designation“ erhalten. ARC-EX wird derzeit in den USA, Kanada, Großbritannien und Westeuropa in der Zulassungsstudie Up-LIFT klinisch geprüft.

„Wir fokussieren unsere Anstrengungen auf die Entwicklung und Vermarktung wegweisender Forschungsergebnisse, um sie aus dem Labor in die klinische Anwendung zu überführen“, so Dave Marver, Chief Executive Officer bei ONWARD. „Diese Finanzierung ermöglicht ONWARD, seine Arbeit fortzusetzen und Menschen mit Rückenmarksverletzungen dabei zu helfen, ihr Leben in jeder Hinsicht zu genießen.“

„Die ARC-Therapien von ONWARD besitzen das Potenzial, die Ergebnisse für Menschen, die mit einer Rückenmarksverletzung leben müssen, deutlich zu verbessern“, berichtet John de Koning, Partner bei LSP. „Die Fähigkeit des Unternehmens, mehrere prominente neue Investoren zu überzeugen, sowie die breite Beteiligung der bestehenden Investoren bestätigen unsere Erwartungen, dass das Unternehmen über die Technologie, das Team und die Perspektive verfügt, um zu einem großen, beständigen Unternehmen aufzusteigen.“

Über ONWARD

ONWARD (@onwdempowered) ist ein Medizintechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung innovativer Therapien zur Förderung der Funktionswiedererlangung nach Rückenmarksverletzungen. Dabei nutzt das Unternehmen über ein Jahrzehnt Grundlagenforschung und präklinische Forschung an den weltführenden Neurobiologielaboren. Die ARC Therapy von ONWARD wird durch ein Implantat (ARC-IM) oder externe Systeme (ARC-EX) erbracht und liefert eine zielgerichtete, programmierte Stimulation des Rückenmarks zur Wiederherstellung der Bewegung und anderer Funktionen bei Rückenmarksverletzungen und somit eine Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen. Beide Technologieplattformen von ONWARD haben von der FDA die „Breakthrough Device Designation“ erhalten. Die erste FDA-Zulassungsstudie des Unternehmens mit dem Namen Up-LIFT begann im Januar 2021 und sieht die Rekrutierung von 65 Probanden an bis zu 15 Zentren weltweit vor.

Der Hauptsitz von ONWARD befindet sich am High Tech Campus in Eindhoven, Niederlande, und dem EPFL Innovation Park in Lausanne, Schweiz. Mit seiner Niederlassung in Boston, Massachusetts, USA, stärkt das Unternehmen seine Präsenz in den USA. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter ONWD.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter und LinkedIn.

