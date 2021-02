Opening Bell: Atempause

Replaced by the video

An diesem Dienstag beginnt im Senat das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Die Wall Street wird dadurch nicht beeinflusst. Wir sehen nach der kräftigen Rallye der letzten Tage leichte Gewinnmitnahmen. Die Ertragssaison ist nahezu beendet, mit 81 Prozent der bisher gemeldeten Ergebnisse über den Zielen der Analysten. Vor Handelsstart meldet DuPont erfreuliche Zahlen, mit den Ergebnisse von Cisco Systems, Twitter und Lyft nach dem Closing. Goldman Sachs revidiert die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft in 2021 auf 6,8 Prozent an. Deutlich über den durchschmittlichen Zielen der Wall Street

—

Foto: Markus Koch