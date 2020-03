Opening Bell: Beginn eines Comeback

Wir sehen erste Zeichen einer Abflachung der Infektionswelle in Italien. Auch wenn in den USA der Zenit noch einige Wochen vor uns liegt, hebt sich die Stimmung an der Wall Street. Die aggressiven Maßnahmen der US-Notenbank wirken am Kreditmarkt stabilisierend. Das Rettungspaket in Washington lässt noch auf sich Warten. Wie dem auch sei, ist es nur Frage wann es kommt, und nicht ob es kommt. Hedgefonds-Manager David Tepper baut seine Positionen bei Google, Amazon, Micron und Alibaba aus.

—-

Jeden Tag neu auf onvista – „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Werbung Knock-Outs zur Alibaba Aktie Kurserwartung Alibaba-Aktie wird steigen Alibaba-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Welche Aktien liegen im Trend - und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch