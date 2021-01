Opening Bell: Buy the Dip

Replaced by the video

Anleger nutzen Kursschwäche um Positionen auszuweiten. Ansonsten ist die Nachrichtenlage am Dienstag ruhig. An der Wall Street warten wir auf die Wirtschaftspläne von Joe Biden, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Bei den Einzelwerten steht neben Apple auch NIO und Intel im Mittelpunkt.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch