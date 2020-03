Opening Bell: Der Sturm wütet wieder

Nach einer kurzen Erholung gestern können sich die Märkte nicht halten. Aus Trumpschen Hilfspaketen wird so schnell nichts. Aber Wall Street Executives dürfen sich heute Nachmittag im Weissen Haus was wünschen. Die Bank of England senkt die Zinsen, Corona wütet weiter und der Fokus liegt jetzt auf dem Ausbau von Tests. Der Ölpreis fällt, die Rhetorik bleibt angespannt aber Riad und Moskau kommunizieren offenbar hinter den Kulissen über die Wiederaufnahme einer Koordinierung.

—-

Jeden Tag neu auf onvista – „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend - und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch