Opening Bell: Die Faust im Gesicht

Replaced by the video

Jeder hat einen Plan, bis man von der Faust getroffen wird, ein Spruch von Box-Legende Mike Tyson. Gestern haben sich der Spielplan für viele Investoren geändert. Bislang hieß das Motto: Die Wall Street verharrt in der bisherigen Handelsspanne, mit bis Jahresende steigenden Renditen und einer überdurchschnittlichen Performance der Value-Werte. Für insttitutionelle Investoren wurde der Spielplan am Donnerstag auf den Kopf gestellt. Die Renditen der US-Staatsanleihen sinken, einhergehend mit zunehmend negativeren Realzinsen, wovon insbesondere Wachstums- und Tech-Werte profitieren. Der VIX, der die Volatilität misst, wurde ungespitzt in den Boden gerammt, mit einem S&P 500 und Nasdaq, die aus der Spanne auszubrechen scheinen.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch