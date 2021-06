Opening Bell: Die letzte Hürde der Bullen

Replaced by the video

Am Mittwoch wird das Ergebnis der US-Notenbanktagung gemeldet. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass nach all den anderen Zentralbankern nun auch Fed-Chef Jerome Powell eine mögliche Drosselung der monatlichen Anleihekäufe in Aussicht stellen wird. Der genaue Zeitpunkt sollte jedoch offen bleiben. Außerdem dürfte für 2023 eine Zinsanhebung in Aussicht gestellt werden. Beide Punkte sind für die Wall Street keine Überraschung und kurzfristig wird damit die wohl letzte Hürde zur Sommerrally aus dem Weg geräumt. Gekoppelt mit der nachlassenden Inflationsangst und dem technischen Momentum im Nasdaq und S&P 500, ist der Weg des geringsten Widerstands nach oben!

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch