Opening Bell: Kleine Reaktion auf große Nachrichten

Joe Biden wird heute Abend die erste Phase seines Wirtschaftspakets vorstellen. Der Stimulus beläuft sich auf 2 Billionen Dollar und liegt damit im Rahmen der Erwartungen. Gleichzeitig signalisiert der Vize-Chef der US-Notenbank, dass die Zinsen eine lange Zeit am Boden bleiben werden, mit einer Drosselung der Anleihekäufe nicht in Sicht. Außerdem signalisiert eine Studie zu dem COVID-Impfstoff von Johnson & Johnson, dass in frühen Tests über 90 Prozent der Kandidaten neutralisierende Antikörper gebildet haben. Die finalen Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

