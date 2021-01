Opening Bell: Schlappe Reaktion auf robuste Berichtssaison

Replaced by the video

Die Berichtssaison verläuft weiterhin erfreulich. General Eletric überzeugt durch eine deutliche Besserung des verfügbaren Cash Flow, was das abgelaufene wie auch das laufende Quartal betrifft. Während die Gewinnziele verfehlt werden, können 3M und Johnson & Johnson wiederum die Gewinn- und Umsatzerwartungen übertreffen. Nach Handelsende melden Advanced Micro Devices, Microsoft und Starbucks ebenfalls Zahlen. So robust die Ergebnisse auch ausfallen, fällt die Reaktion der Wall Street insgesamt schlapp aus. Die guten Zahlen sind in den aktuellen Niveaus großenteils bereits reflektiert.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Werbung Knock-Outs zur AMD Aktie Kurserwartung AMD-Aktie wird steigen AMD-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch