Opening Bell: Traumwelt Wall Street

Der Traum vom Beginn eines neuen Bullenmarktes zeigt vor allem eines: Optimismus ist unzureichend ausgewaschen. Sicherlich sind die Rettungspakete und Eingriffe der Notenbanken hilfreich, und doch kann man Unternehmensgewinne und Nachfrage nicht Drucken. Obgleich das Wachstum der COVID 19-Pandemie in den USA in dieser Woche an Dynamik gewonnen hat, rechnet J.P. Morgan mit einer nahenden Verlangsamung der Wachstumsraten. Ende April werden zudem Regeneron und Gilead Sciences die klinischen Testergebnisse möglicher Medikamente melden. Die Nachrichtenlage sollte sich somit aufhellen. Legt sich die anfängliche Freude darüber, sollten letztendlich aber die schwachen Wirtschaftsdaten den Aktienmarkt einholen und belasten. Die Chancen nach oben, sind geringer als die Risiken nach unten!

