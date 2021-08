Opening Bell: Trübe Nachrichten, freundliche Kurse

Replaced by the video

In Anbetracht der überwiegend negativen Nachrichtenlage, schlägt sich die Wall Street ausgesprochen gut. Regulatorische Bedenken wirken sich auf den chinesischen Tech-Sektor und insbesondere auf die Aktien von Tencent belastend aus. Zudem verfehlt Alibaba die Umsatzziele der Wall Street. BMW meldet zwar robuste Ergebnisse, warnt aber vor den Folgen anhaltender Chip-Lieferengpässe im zweiten Halbjahr. Bedingt durch die anziehenden COVID-19 Fälle, schränkt China die Reisemöglichkeiten von und nach Shanghai ein. In den USA wird in Lousiana und San Francisco die Maskenpflicht re-etabliert.

