Opening Bell: Trübe Nachrichtenlage belastet Wall Street

Die steigenden COVID-Fälle in Europe und den USA wurden an der Wall Street lange ignoriert. Mit den neuen Maßnahmen und Restriktionen in Frankreich und Großbritannien, reagiert auch der amerikanische Aktienmarkt allergisch. Zudem machen die bisher gemeldeten Quartalszahlen und zurückhaltenden Aussichten deutlich wie uneinheitlich der Erholungsprozess ausfällt. Dass Finanzminister Mnuchin ein Wirtschaftspaket vor den US-Wahlen nun für schwierig hält, ist eine zusätzliche Belastung. Wie dem auch sei, es hat ohnehin kaum jemand auf ein solches Paket gehofft.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch