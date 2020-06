Opening Bell: Vorsichtig freundlich

Die Wall Street arbeitet sich vor Handelsstart in den grünen Bereich. Die Reaktion der USA auf Chinas wachsenden Zugriff auf Hong Kong, wird als schwach angesehen. Was die landesweiten US-Proteste betrifft, werden die wirtschaftlichen Folgen als limitiert angesehen. Allerdings mahnt der Vorstand der Citigroup, dass sich die Wirtschaft nicht so rasant erholen sollte, wie der Aktienmarkt aktuell reflektiert.

