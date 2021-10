Opening Bell: Wall Street profitiert von soliden Quartalszahlen

Die Wall Street profitiert von auf breiter Front soliden Quartalszahlen, angefangen mit Taiwan Semiconductor, über United Health und Walgreens. Im Universum der Banken und Investmenthäuser können vor allem die Ergebnisse der Bank of America und von Morgan Stanley beeindrucken. Während die Zahlen der Citigroup neutral ausfallen, können WellsFargo und die US Bancorp nicht beeindrucken. Technisch kann der S&P 500 kurzfristig auf bis zu 4.500 Punkte hochlaufen. Eine gute Gelegenheit in diese Rally hinein erneut Gewinne zu sichern und Positionen abzubauen.

