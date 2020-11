Opening Bell: Warum eine so starke Rallye?

Auf die schlechteste Woche seit März, folgt ein ausgesprochen robuster Montag. Wer lange genug einen Grund sucht, der findet auch einen! Angeblich fachen die Wirtschaftsdaten aus China die Rallye an. Vielleicht sind es Eindeckungen von Leerverkäufen in Kombination mit einer übertrieben schlechten Stimmung. Vielleicht liegt es daran, dass heute Morgen die Sonne aufgegangen ist. Bleibt zu hoffen, dass die US-Wahlen ein klares Ergebnis zeigen werden. Anleger an der Wall Street gehen zunehmend davon aus, dass wir mindestens bis zum Wochenende kein klares Ergebnis sehen werden. Zudem ist es durchaus wahrscheinlich, dass dass Ergebnis angefochten wird.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch