Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH)

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 21.01.2022

Kursziel: 133 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.05.2021: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Zusammenfassung:

2G Energy hat ihre Umsatzguidance für das laufende Geschäftsjahr auf €280 Mio. - €310 Mio. erhöht (bisher: €260 Mio. - €290 Mio.). Grund dafür ist der sehr hohe Auftragseingang in Q4/21 in Höhe von €52 Mio. Gegenüber dem Vorjahresquartal (€37 Mio.) ist dies ein Plus von ca. 41%. Dadurch liegt der Auftragsbestand zu Jahresbeginn gemäß vorläufigen Zahlen oberhalb von €150 Mio. Gegenüber dem Vorjahreswert von €111 Mio. entspricht dies einem Anstieg von mindestens 35%. Die Guidance-Anhebung bestätigt unsere positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung von 2G. Angesichts von Produktionsrisiken durch die Omikron-Welle, die in Deutschland nach Aussagen des Gesundheitsministers erst Mitte Februar ihren Höhepunkt erreichen dürfte, erhöhen wir unsere bisherige Umsatzschätzung von €297 Mio., die nunmehr in der Mitte der neuen Guidance liegt, nicht. Unser Kursziel steigt leicht auf €133 (bisher: €131). Nach dem Kursrückgang der letzten Monate stufen wir die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch.

Abstract:

2G Energy has increased its revenue guidance for the current financial year to €280m - €310m (previously: €260m - €290m). The reason for this is the very high order intake of €52m in Q4/21. Compared to the prior year quarter (€37m), this is an increase of ca. 41%. According to preliminary figures, the order backlog at the beginning of 2022 is above €150m. Compared to the previous year's value of €111.2m, this corresponds to an increase of at least 35%. The higher guidance confirms our positive assessment of 2G's business development. In view of production risks due to the Omicron wave, which the health minister expects to peak in Germany by mid-February, we do not increase our previous sales estimate of €297m, which is now in the middle of the new guidance. Our price target rises slightly to €133 (previously: €131). Following the share price decline in recent months, we upgrade the share from Add to Buy.

