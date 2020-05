Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 28.05.2020 Kursziel: 3,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.11.2019: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.

Zusammenfassung: ad pepper hat ihren Q1-Bericht veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen stimmten mit den vorläufigen überein. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16% auf EUR5,8 Mio. und das EBIT um 77% J/J auf EUR0,8 Mio. Das Nettoergebnis hat sich auf EUR0,6 Mio. mehr als verdoppelt. Derzeit ist der positive Effekt der Verlagerung hin zu höheren Ausgaben für digitale Werbung stärker als die negativen Auswirkungen allgemeiner Kürzungen des Werbebudgets aufgrund der Rezession. ad pepper geht davon aus, dass sich dieser positive Nettoeffekt im zweiten Quartal fortsetzen wird, und prognostiziert ein beschleunigtes Wachstum insbesondere für das Segment Webgains. Das Unternehmen gibt jedoch keine Guidance für das Gesamtjahr, da eine verlässliche Prognose immer noch unmöglich ist, weil die Entwicklung der Pandemie und die Schwere der Rezession schwer vorherzusagen sind. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR3,70. Wir stufen die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Kurspotenzial jetzt unter 25% liegt.

Abstract: ad pepper published its Q1 report. Final figures matched preliminary numbers. Revenues increased 16% y/y to EUR5.8m and EBIT jumped 77% y/y to EUR0.8m. The net result more than doubled to EUR0.6m. Currently, the positive effect of the shift towards higher digital ad spending is stronger than the negative impact of general ad budget cuts due to the recession. ad pepper expects this positive net effect to prevail in Q2 and forecasts accelerated growth especially for the Webgains segment. However, the company does not give guidance for the full year as a reliable forecast is still impossible because the development of the pandemic and the severity of the recession are difficult to predict. An updated DCF model still yields a EUR3.70 price target. We downgrade the stock from Buy to Add as the upside is now below 25%.

