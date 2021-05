Original-Research: Media and Games Invest plc (von First Berlin Equity Resear...

^

Unternehmen: Media and Games Invest plcISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 07.05.2021 Kursziel: 5,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,10 auf EUR 5,80.

Zusammenfassung: Media and Games Invest (MGI) hat eine direkte Ausgabe von 20.930.232 Aktien für einen Bruttoerlös von SEK900 Mio. (EUR88,2 Mio.) abgeschlossen. Die im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren durchgeführte Emission war von schwedischen und internationalen Anlegern zu SEK43 je Aktie überzeichnet. Wir haben kürzlich unsere Prognosen nach besser als erwarteten Q1/21-Ergebnissen - das organische Wachstum übertraf unsere Ziele - erhöht. Angesichts der gut gefüllten Deal-Pipeline erwarten wir, dass das Unternehmen in naher Zukunft die frische Liquidität einsetzen kann. Die Verwässerungseffekte der höheren Aktienanzahl führen zu einem Kursziel von EUR5,80 (alt: EUR6,10). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 6.10 to EUR 5.80.

Abstract: Media and Games Invest (MGI) has completed a direct issue of 20,930,232 shares for gross proceeds of SEK900m (EUR88.2m). The issue was oversubscribed by Swedish and international investors at SEK43 per share, following an accelerated book-building procedure. We recently upped our forecasts on better than expected Q1/21 results with organic growth overshooting our targets. Based on the full deal pipeline, we expect the company will be able to put the fresh liquidity to work in the near future. The dilutive effects of a higher share count result in a EUR5.8 price target (old: EUR6.1). We remain Buy-rated on MGI.

