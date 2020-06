Original-Research: MPH Health Care (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: MPH Health Care - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care

Unternehmen: MPH Health CareISIN: DE000A0L1H32

Anlass der Studie: Empfehlung: BUY seit: 30.06.2020 Kursziel: 7,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 7,50.

Zusammenfassung: Der Jahresbericht bestätigte die vorläufigen Ergebnisse mit einem Nettogewinn von EUR11 Mio., was EUR0,26 je Aktie entspricht. Dies verfehlte unsere Nettogewinnschätzung von EUR28 Mio. aufgrund der schwächeren Performance von HAEMATO, während das Unternehmen das operative Geschäft mit höhermargigen Angeboten und verbesserten Digitalisierungsmaßnahmen weiter optimierte. Der NAV-Wert erreichte EUR272 Mio. gegenüber EUR269 Mio. Ende 2018. CR Capital Real Estate war führend in der Portfolio-Performance und konnte die Schwäche der HAEMATO-Aktie im vergangenen Jahr ausgleichen. Unser aktualisiertes Sum-of-the-Parts-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR7,50. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 7.50 price target.

Abstract: Full year reporting confirmed preliminary results with net income of EUR11m equal to EUR0.26 per share. This missed our EUR28m net income target, due to underperformance of HAEMATO operations, while the company continued to optimise operations with higher margin offerings and enhanced digitalisation measures. NAV reached EUR272m vs EUR269m at YE18. CR Capital Real Estate spearheaded the portfolio performance and was able to offset weakness in HAEMATO shares last year. Our updated sum-of-the-parts model yields an unchanged EUR7.5 price target. We maintain our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21169.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°