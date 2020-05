Original-Research: OpenLimit Holding AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^

Original-Research: OpenLimit Holding AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OpenLimit Holding AG

Unternehmen: OpenLimit Holding AGISIN: CH0022237009

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.05.2020 Kursziel: 0,35 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 0,60 auf EUR 0,35.

Zusammenfassung: OpenLimit hat ihren Geschäftsbericht veröffentlicht. Die Zahlen für 2019 lagen unter unseren Prognosen und den Vorjahreszahlen, da drei Projektmöglichkeiten nicht realisiert werden konnten. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 14% auf EUR6,7 Mio. zurück, und der operative Verlust stieg auf EUR1,5 Mio. gegenüber EUR0,7 Mio. im Jahr 2018. T-Systems hat entschieden, die Konnektor-Entwicklung einzustellen und diese stattdessen auf dem Markt zu kaufen. Dies wird die Einnahmen von OpenLimit im Konnektor-Bereich im Jahr 2020E erheblich reduzieren. Darüber hinaus verlangsamt die Pandemie den Rollout des Smart Meter Gateways (SMGW) und andere Projekte. Glücklicherweise hat OpenLimit Ende 2019 ein Darlehen in Höhe von CHF 5 Mio. abgeschlossen und damit zum ersten Mal seit vielen Jahren keine Liquiditätsengpässe mehr (Liquiditätsposition Ende 2019: EUR4,3 Mio.). Das Management erwartet einen sehr negativen Einfluss der Pandemie auf das Geschäft. Zum Ende des ersten Quartals 2020 gingen die Umsätze aufgrund der Neuausrichtung von T-Systems und des Stillstands des SMGW-Marktes deutlich zurück. Das Management hat die Konnektor-Entwicklungskapazitäten auf andere Bereiche umgeleitet, um dort die Produktentwicklung voranzubringen. Dies reduziert jedoch die Liquidität erheblich und kann nur fortgesetzt werden, wenn die Kreditgeber das Unternehmen weiterhin unterstützen. Das Management gab keine Guidance, da verlässliche Prognosen derzeit nicht möglich sind. Wir haben unsere Prognosen für 2020E und die folgenden Jahre deutlich gesenkt und unseren WACC aufgrund des sich verschlechternden Geschäftsumfelds und der finanziellen Situation erhöht. Das Management verfügt jedoch über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Bewältigung herausfordernder finanzieller Situationen. Um die Wirtschaft zu unterstützen, werden Regierungsbehörden möglicherweise ihre Auftragserteilung beschleunigen. Da OpenLimit auch staatliche Aufträge erhält, könnte das Unternehmen von einem solchen Schritt profitieren. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR0,35 (zuvor: EUR0,60). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 0.60 to EUR 0.35.

Abstract: OpenLimit has published its Annual Report. 2019 figures were below our forecasts and the previous year's figures, after three projects could not be realised. Revenue declined 14% y/y to EUR6.7m and the operating loss rose to EUR1.5m versus EUR0.7m in 2018. T-Systems decided to discontinue the development of Medical Access Ports and will instead purchase them on the market. This will significantly reduce OpenLimit's Medical Access Port revenues in 2020E. Furthermore, the pandemic is slowing the smart meter gateway (SMGW) rollout and other projects. Fortunately, OpenLimit closed a CHF 5m loan at the end of 2019 and has thus, for the first time in many years, no liquidity constraints (cash position YE19: EUR4.3m). Management expects a very negative pandemic impact on its business. At the end of Q1/20, revenues slumped due to T-Systems' reorientation and the SMGW market standstill. Management has redirected development capacities from the Medical Access Port to further develop other products, but this significantly reduces liquidity and can only be continued if debt providers continue to support the company. Management gave no guidance as reliable forecasts are currently impossible. We have significantly lowered our forecasts for 2020E and the following years and increased our WACC due to the deteriorating business environment and financial situation. However, management has an excellent track record in navigating challenging financial situations, and government agencies may speed up their order placement to support the economy. OpenLimit is dealing with state agencies and could benefit from such a step. An updated DCF model yields a new price target of EUR0.35 (previously: EUR0.60). We maintain our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20831.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°