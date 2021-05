Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. (von GBC AG):

^

Saturn Oil & Gas Inc.

Einstufung von GBC AG zu Saturn Oil & Gas Inc.

Unternehmen: Saturn Oil & Gas Inc.
ISIN: CA80412L1076

Anlass der Studie: Transaction Update Letzte Ratingänderung: Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg

'Die Übernahme vom Oxbow-Ölfeld ist transformativ und wird Saturn Oil & Gas zu einem führenden Produzenten und Landbesitzer ganz Saskatchewan machen.'

Saturn Oil & Gas übernimmt das Oxbow-Ölfeld

Saturn Oil & Gas hat eine Vereinbarung zum Kauf des Oxbow-Ölfelds für ca. 93 Mio. CAD getroffen. Das Oxbow-Ölfeld befindt sich im Südosten von Saskatchewan und besteht aus 450 Landabschnitten, die etwa 6700 Barrel pro Tag produzieren. Die Oxbow-Liegenschaft ist ein ausgereifter Abbauort, der über eine umfangreiche Infrastruktur und Anlagen mit direkter Pipeline- Anbindung an das weltweite Vertriebsnetz verfügt. Im Zuge der Übernahme wird Saturn auch alle Mitarbeiter, die derzeit auf dem Areal arbeiten, übernehmen und damit einen reibungslosen Übergang in der täglichen Produktion und im Betrieb sicherstellen. Saturn Oil & Gas wird nach Abschluss der Transaktion ein wichtiger Akteur auf dem Ölfeld im Südosten von Saskatchewan sein, in der Größe mit Headwater Exploration, Yangarra Resources und Topaz Energy vergleichbar. Noch wichtiger ist, dass die geschätzte Produktion von Saturn Oil & Gas im Jahr 2021 zu 95% aus flüssigem Öl und nur zu 5% aus Gas bestehen wird.

Die 5 wichtigsten Highlights der Transaktion:

1. Über 2.000% Steigerung der täglichen Produktion.

2. Schlanke und kosteneffiziente Struktur.

3. Erstklassige Aktiva mit nachweislich niedrigen Abbaugeschwindigkeiten.

4. Pipeline zu internationalen Märkten.

5. Signifikante Reduzierung des Verschuldungsgrades des Unternehmens.

Das neue Ölfeld wird unserer Meinung nach auch einen massiven positiven Cashflow generieren, der sowohl die Aufrechterhaltung der Ölproduktion auf dem aktuellen Niveau als auch die Einleitung eines aggressiven Schuldentilgungsprogramms ermöglicht.

Transaktionskosten

Die gesamten Akquisitionskosten belaufen sich auf ca. 102 Mio. CAD, die sich aus den folgenden Elementen zusammensetzen: 93 Mio. CAD als Kaufpreis und 9 Mio. CAD an zusätzlichen Gebühren.

Finanzierung

Die Finanzierung der Transaktion wird in 3 Teilen erfolgen; bisheriger erwirtschafteter Cashflow, Fremdkapital und aufgenommenes Kapital. Das Datum des Inkrafttretens der Akquisition ist der 1. April 2021, was bedeutet, dass von diesem Datum an alle Gewinne aus der Produktion der erworbenen Vermögenswerte an Saturn Oil & Gas übertragen werden. Dieser Betrag wird auf 14,7 Mio. CAD geschätzt. Der zweite Teil ist eine vorrangige Schuldverschreibung in Höhe von 82 Mio. CAD, die durch die Vermögenswerte von Saturn Oil & Gas gesichert ist. Diese Anleihe wird mit einem vierteljährlich angepassten Zinssatz von 11% + Prime verzinst, was einem jährlichen Zinssatz von 12,50% entspricht. Der dritte Teil der Finanzierung wird eine Kapitalerhöhung sein, die derzeit im Gange ist. Saturn Oil & Gas beabsichtigt, eine Privatplatzierung in Höhe von 15 Mio. CAD durchzuführen, wobei eine zweite Kapitalerhöhung parallel mit Echelon Wealth Partners Inc. durchgeführt wird, um eine Privatplatzierung in Höhe von 6 Mio. CAD zu realisieren.

Absicherung

Einer der wichtigsten Teile der Finanzierung besteht unserer Meinung nach in der Absicherung (Hedging) von bis zu 85 % der neu erworbenen Produktion. Es wird erwartet, dass diese Produktion mit einer jährlichen Rate von 12,0% abnimmt, was bedeutet, dass im zweiten Jahr 74,8% der Produktion abgesichert werden sollten, im dritten Jahr 65,8% und im vierten Jahr 57,9%. Diese Absicherungsschätzungen basieren auf einem Capex-Budget von $5 Millionen pro Jahr.

Produktion

Wie in der vorherigen Tabelle zu sehen ist, schätzen wir, dass die jährliche Produktion mit einer durchschnittlichen Rate von 12,0 % zurückgehen wird. In dieser Tabelle ist jedoch die aktuelle Produktion und ein eventueller Kapitaleinsatz zur Steigerung der Ölproduktion nicht berücksichtigt. Diese basiert rein auf der Transaktion. Die gesamte erwartete Produktion entnehmen Sie bitte der Tabelle 1.

Mit den erworbenen Flächen stehen dem Unternehmen kontinuierlich zwei Optionen zur Steigerung der Ölproduktion zur Verfügung: die Wiederinbetriebnahme bestehender Bohrlächer und das Erschießen neuer Löcher und Lagerstätten. Saturn erwirbt 450 Landabschnitte und erhöht damit seine Landbasis um 775%. Mit den neu erworbenen Flächen sind über 444 Bohrziele identifiziert (244 gebucht & 200 ungebucht). Bei den derzeitigen Ölpreisen werden sich gemäß unserer Schätzung die Investitionskosten für diese neuen Bohrungen in nur 7 Monaten amortisieren und während ihrer Lebensdauer über 0,5 Mio. EUR CAD Gewinn erzielen. Die Wiederinbetriebnahme von Bohrlöchern erfordert nur einen sehr geringen Kapitalaufwand und ermöglicht es, das volle Potenzial von vorzeitig stillgelegten Bohrlöchern zu nutzen.

Transaktionswert als Benchmark

Der gezahlte Preis pro geförderter boe bei Akquisition von kanadischen Öl- und Gasanlagen ist seit Q1 2015 kontinuierlich zurückgegangen und ist von einem Preis von über 80.000 $ pro boe auf 20.000 $ pro boe im Q3 2020 gefallen.

Saturn Oil & Gas erwirbt die Oxbow-Ölfelder, die 6.700 Barrel pro Tag produzieren können, für 93 Mio. CAD, was einem Preis von $13.731 pro boe/d entspricht. Basierend auf historischen Transaktionsdaten, wie in der obigen Grafik dargestellt, wäre diese Transaktion eine der günstigsten EV/ Produktions-Transaktionen für jede Akquisition über 20 Mio. CAD innerhalb der letzten 5 Jahre.

Der Start für nachhaltiges Wirtschaftswachstum

Diese Transaktion hat ohne Frage einen transformativen Charakter für das Unternehmen. Der Erwerb von Vermögenswerten, die mehr als zehn Mal so groß sind wie die eigenen Flächen, wird Saturn Oil & Gas zu neuem Leben erwecken. Es kann mit Fug und Recht als ein völlig neues Unternehmen betrachtet werden. Wie der CEO des Unternehmens, John Jeffrey, in unserem Interview (http://www.more-ir.de/d/22453.pdf) erläuterte, benötigte diese Transaktion Zeit und Hingabe des gesamten Teams, um zustande zu kommen. Das Unternehmen arbeitete an dieser Transakton während einer schwierigen Zeit, als der Ölpreis unter 45 CAD lag.

Der Erwerb der sehr profitablen Aktiva zu einem sehr günstigen Preis, stellt eine beindruckenden Leistung des Unternehmens dar. Insbesondere da die Gesellschaft somit in der Lage ist, bis zu 85,0% der neuen Produktion abzusichern und die Finanzierungsschulden innerhalb von 2 Jahren zurückzuzahlen. Dies gilt als Schlüssel zur Erschließung einer neuen Wachstumsphase für das Unternehmen, da es dem Unternehmen ermöglicht, sich ausschließlich auf seine Kernwerte zu konzentrieren und gleichzeitig die Ölproduktion zu maximieren und die Kosten zu senken. Dieser transformative Übergang wird das Gesicht des Unternehmens nachhaltig verändern und es Saturn ermöglichen, viele der Schwierigkeiten zu überwinden, mit denen kanadische Ölunternehmen in der Vergangenheit konfrontiert waren, und so zu einem neuen und verbesserten Unternehmen zu werden.

Mit demselben Management, das sich als einer der besten Betreiber in der Region erwiesen hat, glauben wir, dass diese Transaktion eine völlig neue Ära in der Geschichte des Unternehmens einleitet. Diese Transaktion ist unserer Meinung nach der Startschuss für nachhaltiges und wirtschaftliches Wachstum.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22476.pdf

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.05.2021 (12:30)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 18.05.2021 (14:00 Uhr)

